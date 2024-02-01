Дерматолог назвала опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики

Наталья Яковлева заявила НСН, что сегодня в 98% всех средств используются синтетические вещества, но не все из них опасны для кожи.

В 98% всех косметических средств сегодня используются синтетические вещества, но не все из них опасны для кожи, заявила врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева в беседе с НСН. Среди опасных врач назвала гидрохинон и фенол, их в составе быть не должно ни в каком количестве.

Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование в косметической продукции «вечных химикатов». Эксперты отмечают, что такие химикаты могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Наиболее часто они встречаются в лаках для ногтей, креме для бритья, тональном креме и помаде.

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«Есть целый ряд синтетических веществ, есть те, которые можно отнести к повышенной опасности, средней опасности и безопасным. Например, в солнцезащитных средствах сейчас тоже используются синтетические вещества. Но это безопасно, тот же диоксид титана. Куда мы без синтетических химических веществ? Будем на натуральных маслах как-то работать? Сейчас 98% в отрасли – это синтетические консерванты, натуральные консерванты не очень подходят современной промышленности. Надо понимать, что сразу все синтетические вещества не могут быть опасны для кожи», - объяснила она.

По ее словам, агрессивные синтетические вещества, которые могут вызывать ожоги, запрещены в российской косметической отрасли.

«Просто нужно четко понимать, какие вещества присутствовать в составе не должны. Есть вещества, которые оказывают токсичное воздействие на кожу даже в малых концентрациях. Такие вещества, например, гидрохинон, фенол, у нас в России запрещены в косметических средствах. Они могут вызывать ожоги, нарушать обменные процессы в клетке. Нужен строгий контроль качества, когда продукция проходит сертификацию, проверку. На этом этапе нужно смотреть, чтобы в состав не входили опасные химические вещества даже в малых дозах», - резюмировала собеседница НСН.

В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, следует из постановления правительства. Так, будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст, товаров для бритья, дезодорантов и мыла. В стране уже действует обязательная маркировка духов и антисептиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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