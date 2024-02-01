Дерматолог назвала опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики

«Есть целый ряд синтетических веществ, есть те, которые можно отнести к повышенной опасности, средней опасности и безопасным. Например, в солнцезащитных средствах сейчас тоже используются синтетические вещества. Но это безопасно, тот же диоксид титана. Куда мы без синтетических химических веществ? Будем на натуральных маслах как-то работать? Сейчас 98% в отрасли – это синтетические консерванты, натуральные консерванты не очень подходят современной промышленности. Надо понимать, что сразу все синтетические вещества не могут быть опасны для кожи», - объяснила она.

По ее словам, агрессивные синтетические вещества, которые могут вызывать ожоги, запрещены в российской косметической отрасли.

«Просто нужно четко понимать, какие вещества присутствовать в составе не должны. Есть вещества, которые оказывают токсичное воздействие на кожу даже в малых концентрациях. Такие вещества, например, гидрохинон, фенол, у нас в России запрещены в косметических средствах. Они могут вызывать ожоги, нарушать обменные процессы в клетке. Нужен строгий контроль качества, когда продукция проходит сертификацию, проверку. На этом этапе нужно смотреть, чтобы в состав не входили опасные химические вещества даже в малых дозах», - резюмировала собеседница НСН.

В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, следует из постановления правительства. Так, будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст, товаров для бритья, дезодорантов и мыла. В стране уже действует обязательная маркировка духов и антисептиков, передает «Радиоточка НСН».

