Гузеева регистрирует бренд для косметики, нижнего белья и одежды из латекса
Телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент для регистрации товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva, следует из базы данных Роспатента.
Она сможет производить и продавать под этими брендами косметику, бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, недвижимости и дизайна.
Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, следует из базы данных ведомства. Так, в случае одобрения заявки артист сможет выпускать под собственным брендом косметику и парфюмерию, одежду и обувь, часы, ювелирные украшения, а также оказывать рекламные и образовательные услуги, передает «Радиоточка НСН».
В прошлом году Нагиев выпускал в коллаборации с брендом кожаных изделий Julia Fom коллекцию сумок и солнцезащитных очков.
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