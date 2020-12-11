Названы самые опасные распространители коронавируса в России

Самые опасные распространители COVID-19 в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, суперраспространителем носителя коронавируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится. Эксперт призвал больных людей оставаться дома. При этом он отметил, что в закрытых помещениях при длительном контакте можно заразиться и от «бессимптомного».

В Октябре смертность от коронавируса стала рекордной с начала пандемии

Как сообщалось, чтобы противостоять коронавирусу, нужно понять природу устойчивости к нему, который его вызывает, сообщает РИА Новости со ссылкой на вирусолога Александра Чепурнова.

По его словам, многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю коронавируса, но понимания причин этого явления пока нет

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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