Названы способы победить коронавирус

Чтобы противостоять коронавирусу, нужно понять природу устойчивости к нему, который его вызывает, сообщает РИА Новости со ссылкой на вирусолога Александра Чепурнова.

По его словам, многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю коронавируса, но понимания причин этого явления пока нет.

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Среди других направлений эксперт отметил создание новых препаратов, которые будут работать конкретно против COVID-19. Чепурнова подчеркнул, что вакцины, которые начали выпускать, «не стопроцентные» и «достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью». Вирусолог выступил за работу над новыми средствами.

Тем временем, медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий активность коронавируса. Об этом сообщили в минздраве Ставропольского края.

Отмечается, что в НИЦЭМ имени Гамалеи уже прошли испытания токсичности и противовирусной активности нового препарата.

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ФОТО: pixabay.com
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