Названы способы победить коронавирус

Чтобы противостоять коронавирусу, нужно понять природу устойчивости к нему, который его вызывает, сообщает РИА Новости со ссылкой на вирусолога Александра Чепурнова.

По его словам, многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю коронавируса, но понимания причин этого явления пока нет.