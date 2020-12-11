Названы способы победить коронавирус
Чтобы противостоять коронавирусу, нужно понять природу устойчивости к нему, который его вызывает, сообщает РИА Новости со ссылкой на вирусолога Александра Чепурнова.
По его словам, многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю коронавируса, но понимания причин этого явления пока нет.
Среди других направлений эксперт отметил создание новых препаратов, которые будут работать конкретно против COVID-19. Чепурнова подчеркнул, что вакцины, которые начали выпускать, «не стопроцентные» и «достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью». Вирусолог выступил за работу над новыми средствами.
Тем временем, медики городской клинической больницы Пятигорска разработали препарат, подавляющий активность коронавируса. Об этом сообщили в минздраве Ставропольского края.
Отмечается, что в НИЦЭМ имени Гамалеи уже прошли испытания токсичности и противовирусной активности нового препарата.
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