В Октябре смертность от коронавируса стала рекордной с начала пандемии

Основной причиной смерти от коронавируса в октябре стал для 11 630 человек.

Как сообщалось, Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Также она подчеркнула, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 а также данных о выписке выздоровевших без изменения методологии, пишет РИА Новости.

