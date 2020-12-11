В Октябре смертность от коронавируса стала рекордной с начала пандемии
Общее число умерших от коронавируса в октябре в России достигло 22 571 человека, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Таким образом, октябрь стал рекордным по числу умерших с COVID-19 с начала эпидемии в России, в том числе - рекордным и по случаям, где коронавирус признан основной причиной смерти.
Основной причиной смерти от коронавируса в октябре стал для 11 630 человек.
Как сообщалось, Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Также она подчеркнула, что оперштаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 а также данных о выписке выздоровевших без изменения методологии, пишет РИА Новости.
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