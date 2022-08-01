Названы самые долгие последствия коронавируса
У переболевшего COVID-19 человека через какое-то время могут начаться проблемы с центральной нервной системой, сообщает Ura.ru со ссылкой на инфекциониста, вирусолога Николая Малышева.
По его словам, речь идет об ухудшении слуха и изменении вкусовых ощущений. Кроме того, коронавирус может ускорить течение хронических заболеваний, а также нанести вред пищеварительной и дыхательной системам. Даже у тех, кто переболел в легкой форме, через некоторое время выявляют поражение различных органов.
Как сообщалось ранее, окончательно утверждать, что COVID-19 стал сезонным заболеванием как грипп, можно будет через год.
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