Названы самые долгие последствия коронавируса

По его словам, речь идет об ухудшении слуха и изменении вкусовых ощущений. Кроме того, коронавирус может ускорить течение хронических заболеваний, а также нанести вред пищеварительной и дыхательной системам. Даже у тех, кто переболел в легкой форме, через некоторое время выявляют поражение различных органов.

Как сообщалось ранее, окончательно утверждать, что COVID-19 стал сезонным заболеванием как грипп, можно будет через год.

