Россиянам посоветовали забыть про красную икру на фоне ее подорожания
Александр Фомин раскрыл НСН, что красная икра уже стала недоступной для большей части населения.
В этом году будет произведено в три раза меньше красной икры, чем составляет годовая потребность, а именно всего 4,5 тысячи тонн, так что это уже дефицитный продукт. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, сообщили ТАСС в Рыбном союзе. При этом накануне утверждалось, что из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру уже поднялись до уровня 23 тысяч рублей за кг. Фомин раскрыл, что в этом году икры действительно будет сильно меньше.
«Прогноз по вылову тихоокеанских лососей на этот год был порядка 300 тысяч тонн. По факту выловили около 100 тысяч тонн. Соответственно, из этого количества будет произведено примерно 4,5 тысячи тонн красной икры, а годовая потребность — 15 тысяч тонн. То есть будет в три раза меньше. Очевидно, что по икре будет дефицит. С одной стороны, это продукт не первой необходимости. Если разделить потребление на каждого человека в год, то, обычно, это 100 грамм. В этом году будет сильно меньше — примерно 30 грамм на человека. Однако к Новому году кто-то все равно купит банку икры на стол, сколько бы она ни стоила», — рассказал он.
По словам Фомина, с одной стороны, красная икра уже очень дорогая, с другой стороны, цены к Новому Году так или иначе всегда растут.
«Икра нового урожая уже продается от 18 до 25 тысяч рублей за килограмм. В принципе, это уже в два с половиной раза больше, чем год назад. Поэтому к Новому году смысла поднимать цены уже нет, так как она и так недоступна для основной массы населения. Сейчас она уже в дефиците. Однако к Новому году цены обычно все равно растут. Вообще красная икра — продукт потребления чисто бывших республик СССР, ну и России. В мире она не пользуется популярностью. Так что будем отвыкать и переходить на общемировое употребление», — рассказал он.
Ранее основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов заявил НСН, что маркировка и внимание к деталям позволят не обмануться на рынке при покупке красной икры.
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