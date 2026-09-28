В этом году будет произведено в три раза меньше красной икры, чем составляет годовая потребность, а именно всего 4,5 тысячи тонн, так что это уже дефицитный продукт. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, сообщили ТАСС в Рыбном союзе. При этом накануне утверждалось, что из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру уже поднялись до уровня 23 тысяч рублей за кг. Фомин раскрыл, что в этом году икры действительно будет сильно меньше.

«Прогноз по вылову тихоокеанских лососей на этот год был порядка 300 тысяч тонн. По факту выловили около 100 тысяч тонн. Соответственно, из этого количества будет произведено примерно 4,5 тысячи тонн красной икры, а годовая потребность — 15 тысяч тонн. То есть будет в три раза меньше. Очевидно, что по икре будет дефицит. С одной стороны, это продукт не первой необходимости. Если разделить потребление на каждого человека в год, то, обычно, это 100 грамм. В этом году будет сильно меньше — примерно 30 грамм на человека. Однако к Новому году кто-то все равно купит банку икры на стол, сколько бы она ни стоила», — рассказал он.