Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области

Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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«При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что к тушению были привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. Пожар был локализован.

Ранее в управлении Следственного комитета по Московской области рассказали, что при пожаре на складе в городе Щелково погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеЗаводПожарыЯрославская Область

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