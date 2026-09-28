Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области
Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи», - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что к тушению были привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. Пожар был локализован.
Ранее в управлении Следственного комитета по Московской области рассказали, что при пожаре на складе в городе Щелково погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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