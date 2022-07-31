Эксперт рассказал, когда станет известно о сезонности коронавируса

По его мнению, есть два варианта завершения эпидемии, один из которых — переход коронавируса в состояние сезонного заболевания вроде гриппа. Однако более вероятным вариантом развития событий эксперт считает переход COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции.

«Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится, он перестанет защищать, то [коронавирус] опять выйдет в человеческое сообщество - как существуют чума, Эбола», - заключил Жемчугов.

Напомним, пик текущего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц. Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру.

