Стало известно, как отличить коронавирус от летних инфекций
Из южных регионов России отдыхающие могут привезти домой различные вирусы, в том числе COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
По его словам, это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. «Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», – сказал врач.
Если к этим симптомам добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, в организм попал «омикрон»-штамм коронавируса. По словам инфекциониста, необходимо обязательно сдать ПЦР-тест.
Напомним, пик текущего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц. Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру.
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