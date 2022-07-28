Стало известно, как отличить коронавирус от летних инфекций

По его словам, это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. «Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция», – сказал врач.

Если к этим симптомам добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, скорее всего, в организм попал «омикрон»-штамм коронавируса. По словам инфекциониста, необходимо обязательно сдать ПЦР-тест.

Напомним, пик текущего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц. Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру.

