Названы противопоказания вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Противопоказаниями к применению вакцины против коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» являются осложнения на любые предыдущие вакцины, беременность, острые симптомы ОРВИ, а также обострение хронических инфекционных заболеваний. Об этом говорится в инструкции к применению препарата.