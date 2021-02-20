Названы противопоказания вакцины от COVID-19 «КовиВак»
Противопоказаниями к применению вакцины против коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» являются осложнения на любые предыдущие вакцины, беременность, острые симптомы ОРВИ, а также обострение хронических инфекционных заболеваний. Об этом говорится в инструкции к применению препарата.
«КовиВак» не рекомендуется делать детям и подросткам младше 18 лет.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину от коронавируса — «Ковивак» Центра имени Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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