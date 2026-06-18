Захарова пообещала, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Россия жёстко ответит на принятые Евросоюзом 15 июня незаконные антироссийские санкции. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, в Евросоюзе не замечают неэффективность санкций, а также то, что вводя рестрикции европецы «наносят вред и себе, и миру».

«Все их разговоры о том, что они заботятся о судьбах мира... разбиваются об эти самые санкции, которые теперь уже принимаются... не только против России, но и против представителей других стран», - заключила она.

Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции, включив в «чёрный» список более 80 человек и компаний, в том числе генпрокурора РФ Александра Гуцана, экс-омбудсмена Павла Астахова и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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