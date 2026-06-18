Захарова пообещала, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

По её словам, в Евросоюзе не замечают неэффективность санкций, а также то, что вводя рестрикции европецы «наносят вред и себе, и миру».

«Все их разговоры о том, что они заботятся о судьбах мира... разбиваются об эти самые санкции, которые теперь уже принимаются... не только против России, но и против представителей других стран», - заключила она.

Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции, включив в «чёрный» список более 80 человек и компаний, в том числе генпрокурора РФ Александра Гуцана, экс-омбудсмена Павла Астахова и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».