«Только слов недостаточно»: Лавров заявил, что РФ продолжит удары по объектам ВСУ
Только слов в ответ на действия Украины недостаточно. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Комментируя атаку украинских беспилотниклв на Москву, он указал, что в ответ Россия будет наносить массированные удары по целям, «от состояния которых напрямую зависит их боеспособность» ВСУ.
«Неслучайно президент объявил какое-то время назад... что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе», - сказал Лавров.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Россией за сутки сбили почти тысячу дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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