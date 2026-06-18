«Только слов недостаточно»: Лавров заявил, что РФ продолжит удары по объектам ВСУ

Комментируя атаку украинских беспилотниклв на Москву, он указал, что в ответ Россия будет наносить массированные удары по целям, «от состояния которых напрямую зависит их боеспособность» ВСУ.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад... что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе», - сказал Лавров.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Россией за сутки сбили почти тысячу дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».