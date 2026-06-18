Зеленский заявил о нехватке в ВСУ ракетных комплексов и артиллерийских снарядов
Вооружённым силам Украины (ВСУ) нехватает наземных ракетных комплексов и дальнобойных артиллерийских снарядов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
На открытии заседания контактной группы по поставкам вооружений Украине он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Денег, которые выделяются сейчас, недостаточно. Объёмов, которые производит Европа и которые получают ВСУ, тоже недостаточно», - сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за коррупционного скандала на Украине некоторые европейские страны стали сомневаться в том, стоит ли отправлять финансы Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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