Зеленский заявил о нехватке в ВСУ ракетных комплексов и артиллерийских снарядов

Вооружённым силам Украины (ВСУ) нехватает наземных ракетных комплексов и дальнобойных артиллерийских снарядов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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На открытии заседания контактной группы по поставкам вооружений Украине он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Денег, которые выделяются сейчас, недостаточно. Объёмов, которые производит Европа и которые получают ВСУ, тоже недостаточно», - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за коррупционного скандала на Украине некоторые европейские страны стали сомневаться в том, стоит ли отправлять финансы Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеНАТОУкраинаВладимир Зеленский

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