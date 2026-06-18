На открытии заседания контактной группы по поставкам вооружений Украине он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Денег, которые выделяются сейчас, недостаточно. Объёмов, которые производит Европа и которые получают ВСУ, тоже недостаточно», - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за коррупционного скандала на Украине некоторые европейские страны стали сомневаться в том, стоит ли отправлять финансы Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

