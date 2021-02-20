Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос выше 1

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве вырос в субботу до 1,01, передает ТАСС.

Этот показатель говорит, сколько больной коронавирусом успеет заразить до того, как попадет на карантин. По рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границы со страной можно в случае, если у не этот индекс меньше 1 как минимум неделю.

В целом по РФ показатель составил 0,93. Помимо Москвы, высокие показатели у Петербурга (0,99) и в Иркутской области (0,98). В Подмосковье он находится на уровне 0,77.

