Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос выше 1
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве вырос в субботу до 1,01, передает ТАСС.
Этот показатель говорит, сколько больной коронавирусом успеет заразить до того, как попадет на карантин. По рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границы со страной можно в случае, если у не этот индекс меньше 1 как минимум неделю.
В целом по РФ показатель составил 0,93. Помимо Москвы, высокие показатели у Петербурга (0,99) и в Иркутской области (0,98). В Подмосковье он находится на уровне 0,77.
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