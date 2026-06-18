«Будут учить воевать с Россией»: Захарова назвала цель учений Армении с НАТО
В рамках совместных учений Еревана с НАТО «армянских военных будут учить воевать против России». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, «ни для кого не секрет», что именно Россия «позиционируется как вероятный противник в ходе такого рода тренировок».
«Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», - сказала дипломат.
Как пишет RT, она также добавила, что подобные манёвры вызывают лишь сожаление.
Ранее экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян заявил «Радиоточке НСН», что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна управляема «коллективным Западом», её действия приведут к экономическому спаду и политической нестабильности в республике.
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