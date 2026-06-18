«Будут учить воевать с Россией»: Захарова назвала цель учений Армении с НАТО

По её словам, «ни для кого не секрет», что именно Россия «позиционируется как вероятный противник в ходе такого рода тренировок».

«Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», - сказала дипломат.

Как пишет RT, она также добавила, что подобные манёвры вызывают лишь сожаление.

Ранее экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян заявил «Радиоточке НСН», что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна управляема «коллективным Западом», её действия приведут к экономическому спаду и политической нестабильности в республике.