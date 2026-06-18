Профессия писателя подразумевает наличие определенного таланта, так что тот стандарт, который должен вступить в силу с сентября, ничего общего с реальной профессией автора не имеет. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года, пишут РИА Новости по ссылкой отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России». Напомним, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Лукьяненко намекнул, что не из любого человека можно сделать писателя.

«Как и любая творческая профессия, профессия писателя предполагает определённые задатки у человека. Нельзя быть музыкантом, если ты начисто лишён музыкального слуха, или художником — если у тебя нет чувства формы. То же самое относится и к литературному творчеству. Можно создавать какие‑то поверхностные литературные произведения, называя себя писателем или литератором. Однако это особые профессии, требующие навыков и талантов. Так что эта тема с профессией писателя — скорее формальная, бюрократическая история, нужная, вероятно, для какой‑то отчётности или начисления пенсий. К профессии писателя в полном смысле этого слова она не имеет отношения», — сказал собеседник НСН.