Плейбой из кино: Лукьяненко раскрыл, кто может называться писателем
Многие представляют себе профессию писателя как череду вдохновённых моментов и светских раутов — в духе популярных сериалов. Однако за внешней романтикой скрывается ежедневный кропотливый труд, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Профессия писателя подразумевает наличие определенного таланта, так что тот стандарт, который должен вступить в силу с сентября, ничего общего с реальной профессией автора не имеет. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года, пишут РИА Новости по ссылкой отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России». Напомним, в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Лукьяненко намекнул, что не из любого человека можно сделать писателя.
«Как и любая творческая профессия, профессия писателя предполагает определённые задатки у человека. Нельзя быть музыкантом, если ты начисто лишён музыкального слуха, или художником — если у тебя нет чувства формы. То же самое относится и к литературному творчеству. Можно создавать какие‑то поверхностные литературные произведения, называя себя писателем или литератором. Однако это особые профессии, требующие навыков и талантов. Так что эта тема с профессией писателя — скорее формальная, бюрократическая история, нужная, вероятно, для какой‑то отчётности или начисления пенсий. К профессии писателя в полном смысле этого слова она не имеет отношения», — сказал собеседник НСН.
При этом Лукьяненко указал на то, что сериальные и кинематографические образы писателей часто далеки от того, что на самом деле представляет из себя эта работа, а также назвал одно из главных качеств истинного представителя этой профессии.
«Ну, в какой‑то мере — упёртость. Писатель — это, вообще‑то, не совсем тот, кто показан в популярном сериале «Касл», где модный, успешный писатель то расследует преступления, то садится и пишет детективы. Он и плейбой, и писатель одновременно. На самом деле работа писателя требует достаточно напряжённой, долгой работы за письменным столом. Ты так или иначе вынужден постоянно трудиться. У тебя должен быть определённый график. Например, Стивен Кинг вставал в 6 утра и до 10 часов писал какое‑то количество текста — и так каждый день. То есть человек, который порхает по жизни, вряд ли станет профессиональным писателем. Он может иногда выдавать замечательные эссе, но это будут лишь проблески в темноте его гения», — подытожил он.
Ранее Лукьяненко заявил НСН, что обновленный Союз писателей должен в первую очередь популяризировать чтение среди населения и помогать писателям в их повседневной жизни, в том числе давая им защиту и дополнительные возможности для работы.
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