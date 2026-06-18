Оптимизация бухгалтерии: Кому выгодно работать с сотрудниками на аутсорсе
Работа с сотрудниками на аутсорсе не станет общепринятым трендом, у каждой компании индивидуальный подход к такой практике, сказал НСН Алексей Захаров.
Сотрудники на аутсорсе нужны компаниям, которые хотят достичь огромной выручки на штатного сотрудника, такая практика порой позволяет оптимизировать бухгалтерию. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Компании с самой высокой долей сотрудников на аутсорсе в среднем растут по выручке в 1,5 раза быстрее конкурентов, которые предпочитают выполнять большинство функций самостоятельно. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на аналитиков консалтинговой группы «Б1». По словам Захарова, аутсорс в ряде случаев помогает оптимизировать бухгалтерию компаний.
«Аутсорс помогает оптимизировать бухгалтерию, потому что сотрудники на аутсорсе не числятся в штате. Например, если у нас в штате только директора, а все остальные наняты через аутсорсинговые компании, то организация, которая работает с большим количеством аутсорсеров, по бухгалтерии получает очень большую выручку на сотрудника, хотя на самом деле это не так», — сказал Захаров.
По словам собеседника НСН, работа с сотрудниками на аутсорсе не станет общепринятой тенденцией.
«Часть компаний может так работать, часть — нет. Это зависит от каждой конкретной компании, никакой тенденции не наблюдается. Если организации нужно, например, показать инвесторам, что у нее очень большая выручка на одного сотрудника, она может часть сотрудников перевести в другие компании, назвать их аутсорсинговыми, заказывать у них услуги. В этом случае у головной компании будет бешеная выручка в расчете на сотрудника. Аутсорсинг часто обходится дороже, чем содержание собственных сотрудников, но при этом меньше административных издержек. Повторюсь, все очень индивидуально», — добавил эксперт.
В заключение Захаров указал на то, что такой формат работы наиболее выгоден службам доставки и маркетплейсам.
«Аутсорс выгоден службам доставки, складам, маркетплейсам. Например, в штате маркетплейсов не числятся сотни тысяч курьеров, доставщиков, водителей, а выручка на штатного сотрудника запредельная. Все дело в нюансах налоговой системы», — подытожил он.
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