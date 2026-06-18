Сотрудники на аутсорсе нужны компаниям, которые хотят достичь огромной выручки на штатного сотрудника, такая практика порой позволяет оптимизировать бухгалтерию. Об этом НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Компании с самой высокой долей сотрудников на аутсорсе в среднем растут по выручке в 1,5 раза быстрее конкурентов, которые предпочитают выполнять большинство функций самостоятельно. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на аналитиков консалтинговой группы «Б1». По словам Захарова, аутсорс в ряде случаев помогает оптимизировать бухгалтерию компаний.

«Аутсорс помогает оптимизировать бухгалтерию, потому что сотрудники на аутсорсе не числятся в штате. Например, если у нас в штате только директора, а все остальные наняты через аутсорсинговые компании, то организация, которая работает с большим количеством аутсорсеров, по бухгалтерии получает очень большую выручку на сотрудника, хотя на самом деле это не так», — сказал Захаров.