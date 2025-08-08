«70 концертов в год!»: Продюсер REFLEX отказался мерить популярность корпоративами
Первый показатель жизнедеятельности артиста - количество его кассовых концертов, а корпоративы – это лотерея и базар, когда музыканты ждут, «купят» их или нет, сказал в эфире НСН Вячеслав Тюрин.
Востребованность артистов измеряется не ценами за выступления на корпоративах, а количеством успешных концертов в гастрольных турах, заявил в интервью НСН композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин.
Ранее стало известно, что звёзды 1990-х на волне популярности среди зумеров в два раза подняли цены за корпоративы. По данным Telegram-канала Shot, Надежда Кадышева за полгода подняла ценник до 20 млн рублей, Лолита – до 6 млн рублей, «Иванушки» - до 4,8 млн рублей, REFLEX – до 2,5 млн рублей, а Татьяна Буланова берет за час 1,5 млн рублей. Тюрин назвал этот рейтинг «кривоватым», объяснив, что надо смотреть на другие показатели.
«Во–первых, мы вообще никогда не меряем [свою популярность] корпоративами. Я читал эту статью, она немножко кривоватая. Корпоративы - это второй показатель жизнедеятельности артиста, а первый – количество его кассовых концертов. Что такое корпоратив? Это некая лотерея, купят тебя или не купят, ты стоишь на базаре и выставляешь свой товар. А нормальный артист должен давать концерты, чем мы и занимаемся - мы объявляем тур и едем, а зрители покупают билеты в зал. Корпоратив – это не концерт, а мы поем песни для людей. Когда пишут о цене корпоратива - это не совсем корректно. Если у меня в среднем 60-70 кассовых концертов в год - это очень много. Рейтинг должен зависеть от них, а не от корпоративов», - объяснил продюсер.
При этом, по его словам, молодежь всегда ходила на концерты группы REFLEX.
«Мы не 1990-е, мы – музыка 2000-х, а это другое. Наши песни не выходили из моды за счет постоянных коллабораций, и у нас всегда на концертах очень много молодежи. Обычно 25% наших зрителей - это люди от 15 до 25 лет, так было всегда. Каждые два-три года у нас выходят коллаборации с какими-то молодежными группами, таким образом наши песни трансформируются для нового поколения»», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем, Тюрин не уточнил, сколько на самом деле стоят корпоративы с участием его группы.
Певица Татьяна Буланова ранее заявила, что больше не хочет работать с крупными продюсерами, будь то Игорь Матвиенко, Игорь Крутой или Иосиф Пригожин. По ее мнению, для артиста лучше быть творчески независимым. Продюсер Сергей Пудовкин подтвердил «Радиоточке НСН», что Буланова – это состоявшаяся артистка, которая вполне может обойтись без продюсеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Я против запретов!»: Бизнесмен Рыбаков пообещал не удалять альбомы Инстасамки и Шнурова
- «70 концертов в год!»: Продюсер REFLEX отказался мерить популярность корпоративами
- В Москве двое неизвестных похитили из почтового отделения 4,8 млн рублей
- Цена нефти Brent опустилась ниже $66 впервые с 6 июня
- От «Дракулы» до спорной «Алисы»: Кинотеатры рассчитывают на осенние премьеры
- Один человек пострадал в ДТП с двумя автобусами на севере Москвы
- В японской Кирисиме объявили эвакуацию для 122,4 тысячи человек из-за ливней
- Фейки и авторские права: В Госдуме выступили за маркировку контента от ИИ
- Умер режиссер-документалист Анатолий Мищенко
- На Сахалине самолет с 14 пассажирами аварийно сел из-за неисправностей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru