Ученые: Коронавирус временно снижает уровень мужских гормонов
Коронавирус временно снижает уровень мужских гормонов у перенесшего заболевание, однако после выздоровления показатели возвращаются к норме. К такому выводу пришли ученые Сеченовского университета.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения, в течение шести месяцев специалисты на базе университетского ковидного госпиталя собирали и изучали данные о гормональном статусе COVID-больных. Ученые обследовали по 44 мужчины с коронавирусом и здоровых добровольцев.
В рамках исследования было установлено, что у пациентов с COVID-19 ухудшался гормональный статус, в показатели тестостерона снижались.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — рассказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.
Уже через три месяца после выздоровления между переболевшими коронавирусом и контрольной группой не выявили значимых различий, пишет RT.
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