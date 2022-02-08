Ученые: Коронавирус временно снижает уровень мужских гормонов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения, в течение шести месяцев специалисты на базе университетского ковидного госпиталя собирали и изучали данные о гормональном статусе COVID-больных. Ученые обследовали по 44 мужчины с коронавирусом и здоровых добровольцев.

В рамках исследования было установлено, что у пациентов с COVID-19 ухудшался гормональный статус, в показатели тестостерона снижались.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — рассказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.

Уже через три месяца после выздоровления между переболевшими коронавирусом и контрольной группой не выявили значимых различий, пишет RT.



