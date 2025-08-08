Цена нефти Brent опустилась ниже $66 впервые с 6 июня
8 августа 202509:48
Цена нефти марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже отметки в $66 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE.
В пятницу фьючерсы на сырье с поставкой в октябре подешевели до $65,94. Нефть потеряла 0,74% относительно предыдущего закрытия.
Ранее стоимость сырья Brent упала ниже $67 впервые с 2 июля.
Между тем президент США Дональд Трамп высказал мнение, что России придется прекратить военные действия на Украине, если цены на нефть снизятся еще на $10 за баррель, пишет 360.ru.
