Цена нефти Brent опустилась ниже $66 впервые с 6 июня

Цена нефти марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже отметки в $66 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE.

В пятницу фьючерсы на сырье с поставкой в октябре подешевели до $65,94. Нефть потеряла 0,74% относительно предыдущего закрытия.

Ранее стоимость сырья Brent упала ниже $67 впервые с 2 июля.

Между тем президент США Дональд Трамп высказал мнение, что России придется прекратить военные действия на Украине, если цены на нефть снизятся еще на $10 за баррель, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
