Кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей

Правительство России списало до двух третей задолженности по бюджетным кредитам еще 12 регионам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Возможность списания задолженности на общую сумму свыше 29 млрд рублей получили Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, Краснодарский край, Республика Коми, Мордовия и Чувашия.

Как отметили в кабмине, объем списания соответствует размеру вложений субъектов в проекты модернизации ЖКХ, переселения из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, реализации новых инвестиционных проектов и другие.

«С начала 2025 года возможность списания получили 36 регионов на... 105,6 миллиарда рублей», - подчеркивает правительство.

Ранее кабмин принял решение об индексации на 7,6% заработной платы отдельных категорий бюджетников с 1 октября, напоминает РЕН ТВ.

