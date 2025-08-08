Кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей
Правительство России списало до двух третей задолженности по бюджетным кредитам еще 12 регионам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Возможность списания задолженности на общую сумму свыше 29 млрд рублей получили Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, Краснодарский край, Республика Коми, Мордовия и Чувашия.
Как отметили в кабмине, объем списания соответствует размеру вложений субъектов в проекты модернизации ЖКХ, переселения из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, реализации новых инвестиционных проектов и другие.
«С начала 2025 года возможность списания получили 36 регионов на... 105,6 миллиарда рублей», - подчеркивает правительство.
Ранее кабмин принял решение об индексации на 7,6% заработной платы отдельных категорий бюджетников с 1 октября, напоминает РЕН ТВ.
