Над Иркутской областью пролетел яркий астероид
Яркий астероид пролетел над Иркутской областью ночью в пятницу и сгорел на высоте примерно 20-30 километров. Об этом рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, астероид величиной примерно 10 сантиметров запечатлели видеокамеры в регионе.
«Замечен он был над Иркутском и Свирском в 0.21 (19.21 мск), наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере... на высоте около 20-30 километров», - указал астроном.
Язев подчеркнул, что на таких высотах яркость свечения объекта становится максимальной.
Ранее космический аппарат NASA сфотографировал уникальный астероид, по форме напоминающий рожки мороженого, пишет RT.
