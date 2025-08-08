В Москве двое неизвестных похитили из почтового отделения 4,8 млн рублей
Неизвестные ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.
По данным ведомства, два человека в масках вошли в здание и, угрожая сотруднику похожим на пистолет предметом, похитили деньги и скрылись. Предварительно, злоумышленники украли около 4,8 млн рублей.
Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств преступления.
«Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил 50-летнего мужчину, напав на него с газовым баллончиком. Злоумышленник похитил у пострадавшего сумку с 2 млн рублей, мобильным телефоном и банковскими картами, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru