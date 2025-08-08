Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным

Лидерам стран Европы следует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не быть отстраненными от принятия решений по безопасности на континенте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик положительно оценил возможную встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Однако Орбан указал, что его не радуют действия Европы, которая «спит».

«Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы… как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит», - подчеркнул премьер.

По словам Орбана, если Европа хочет взять в свои руки решения о своем будущем, она не может «как обиженный ребенок, дуться на российского президента». Политик призвал решать проблемы путем переговоров, чтобы европейские страны не стали «второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности».

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, напоминает РЕН ТВ.

