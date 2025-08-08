Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным
Лидерам стран Европы следует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не быть отстраненными от принятия решений по безопасности на континенте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Политик положительно оценил возможную встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Однако Орбан указал, что его не радуют действия Европы, которая «спит».
«Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы… как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита, обязательно состоялся российско-европейский саммит», - подчеркнул премьер.
По словам Орбана, если Европа хочет взять в свои руки решения о своем будущем, она не может «как обиженный ребенок, дуться на российского президента». Политик призвал решать проблемы путем переговоров, чтобы европейские страны не стали «второстепенными игроками в управлении вопросами безопасности».
Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей
- Козырная карта: Кому Израиль передаст руководство Газой
- Над Иркутской областью пролетел яркий астероид
- Орбан призвал европейских лидеров не «дуться» и провести встречу с Путиным
- Психиатр призвал не лишать прав всех водителей с аутизмом
- «Я против запретов!»: Бизнесмен Рыбаков пообещал не удалять альбомы Инстасамки и Шнурова
- «70 концертов в год!»: Продюсер REFLEX отказался мерить популярность корпоративами
- В Москве двое неизвестных похитили из почтового отделения 4,8 млн рублей
- Цена нефти Brent опустилась ниже $66 впервые с 6 июня
- От «Дракулы» до спорной «Алисы»: Кинотеатры рассчитывают на осенние премьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru