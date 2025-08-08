Экономист: Перемирие с Украиной спасёт Россию от рецессии
Многое будет зависеть от геополитики, но если рецессия и начнётся, то большинство россиян её не заметят, заявил НСН экономист Александр Разуваев.
Российской экономике удастся избежать рецессии в случае перемирия на Украине, а вот снижение ключевой ставки не сможет затормозить спад, заявил в беседе с НСН экономист Александр Разуваев.
В ближайшее время – предположительно в октябре – российская экономика через специальные опережающие индикаторы «неизбежно» просигналит о вероятности скорой рецессии, то есть экономического спада. Это произойдет, несмотря на начатое Центробанком (ЦБ) снижение ключевой ставки, следует из обзора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Разуваев отметил, что ключевая ставка не является ключевым фактором.
«Я все-таки думаю, что рецессия нас вряд ли настигнет. Мы не знаем, будет ли достигнуто перемирие на Украине, будет ли пересмотр оборонных расходов. Будет многое зависеть именно от этого. Ключевая ставка слаба по влиянию, она сказывается только через четыре-шесть месяцев. Если будет достигнуто перемирие, очень сильно подорожает фондовый рынок, а это увеличит уверенность потребителей. В связи с этим мне кажется, что рецессии мы избежим», - отметил он.
По словам экономиста, для обычных граждан рецессия не так страшна, как снижение ставок по вкладам.
«Если рецессия и случится, то маленькая. Обычные граждане не особо это заметят, хотя кто-то из бизнеса, конечно, разорится. Более болезненно для населения то, что ключевая ставка будет снижаться, так как ставки по вкладам будут падать. Рецессия случается в рыночной экономике, в этом нет ничего страшного», - успокоил он.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что рецессии в России нет, при этом в стране наблюдается плавное замедление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
