Названы наиболее подверженные инфицированию коронавирусом органы

По его словам, именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. Также вирус часто поражает кишечник и печень — органы, в которых содержится большое количество рецепторов.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам использовать нерабочие дни, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Поповой, это позволит остановить распространение пандемии.

