Названы наиболее подверженные инфицированию коронавирусом органы

COVID-19 чаще всего поражает лёгкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, сообщает RT со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

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По его словам, именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. Также вирус часто поражает кишечник и печень — органы, в которых содержится большое количество рецепторов.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам использовать нерабочие дни, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Поповой, это позволит остановить распространение пандемии.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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