Названы наиболее подверженные инфицированию коронавирусом органы
COVID-19 чаще всего поражает лёгкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник, сообщает RT со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.
По его словам, именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. Также вирус часто поражает кишечник и печень — органы, в которых содержится большое количество рецепторов.
Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам использовать нерабочие дни, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Поповой, это позволит остановить распространение пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru