Онищенко: Не надо паниковать из-за распространения коронавируса
Заболеваемость коронавирусом растет в России из-за низкого уровня вакцинации населения, считает вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в интервью газете «Вечерняя Москва».
«Не надо паниковать! Сейчас решить проблему с распространением вируса можно только через вакцину. Даже если вы заразитесь, болезнь будет протекать намного легче. Только тогда, когда большинство граждан получит укол, можно будет говорить о снижении темпов заболеваемости», —цитирует Онищенко Газета.Ru.
Он объяснил ситуацию с заболеваемостью в стране. Возвращение детей осенью с каникул, взрослых – из отпусков ускорило распространение вируса. При этом в российский городах достаточно низкий уровень вакцинации.
«Москва, которая имеет все, на 10 процентов меньше вакцинировалась, чем область. Казалось бы, один и тот же регион, один менталитет, но тем не менее разница в 10 процентов. Все это сказывается на ситуации с заболеваемостью. Поэтому есть смысл заняться своим здоровьем и привиться от коронавируса, чтобы не допустить новых рекордов», — резюмировал специалист.
По словам Онищенко, в данный момент фиксируется сезонная вспышка гриппа. Он призвал россиян прививаться и от гриппа, и от коронавируса. Бывший главный санитарный врач призвал отказаться от походов в гости, а также посещения мест с большим скоплением людей.
Вакцинация в России проходит хуже, чем в ряде стран Европы, остается проблема с сознательностью россиян. Об этом заявил 22 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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