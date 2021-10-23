Онищенко: Не надо паниковать из-за распространения коронавируса

«Не надо паниковать! Сейчас решить проблему с распространением вируса можно только через вакцину. Даже если вы заразитесь, болезнь будет протекать намного легче. Только тогда, когда большинство граждан получит укол, можно будет говорить о снижении темпов заболеваемости», —цитирует Онищенко Газета.Ru.

Он объяснил ситуацию с заболеваемостью в стране. Возвращение детей осенью с каникул, взрослых – из отпусков ускорило распространение вируса. При этом в российский городах достаточно низкий уровень вакцинации.

«Москва, которая имеет все, на 10 процентов меньше вакцинировалась, чем область. Казалось бы, один и тот же регион, один менталитет, но тем не менее разница в 10 процентов. Все это сказывается на ситуации с заболеваемостью. Поэтому есть смысл заняться своим здоровьем и привиться от коронавируса, чтобы не допустить новых рекордов», — резюмировал специалист.

По словам Онищенко, в данный момент фиксируется сезонная вспышка гриппа. Он призвал россиян прививаться и от гриппа, и от коронавируса. Бывший главный санитарный врач призвал отказаться от походов в гости, а также посещения мест с большим скоплением людей.

Вакцинация в России проходит хуже, чем в ряде стран Европы, остается проблема с сознательностью россиян. Об этом заявил 22 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

