Россиян призвали придерживаться «карантинного» режима жизни

Введение локдауна – слишком радикальная мера, прибегать к которой стоит только в крайнем случае, считает депутат Госдумы седьмого созыва Николай Говорин. По его словам, чтобы избежать этого, каждому гражданину следует придерживаться более «карантинного» режима жизни.

«Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что он сам может регулировать свои ограничения. И лишний раз не ходить в магазины, а стараться находиться на свежем воздухе, погулять в лесу. Не ездить в большой компании на шашлыки, а уединиться с семьёй на даче. Потому что важно именно уменьшение контактов», – сказал Говорин в беседе с «Радио 1».

Маски не помогут? Мясников призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Политик добавил, что во время эпидемии лучше отказаться от спиртных напитков, употребление которых снижает иммунитет. Он также напомнил, что лучшая защита от коронавируса на сегодняшний день – это вакцинация.

В России в четверг обновлён суточный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки было выявлено 27 550 новых случаев COVID-19.

Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с «Радиоточкой НСН» связал рост по COVID c «расслабленностью» россиян.


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ФОТО: pixabay.com
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