Россиян призвали придерживаться «карантинного» режима жизни

Введение локдауна – слишком радикальная мера, прибегать к которой стоит только в крайнем случае, считает депутат Госдумы седьмого созыва Николай Говорин. По его словам, чтобы избежать этого, каждому гражданину следует придерживаться более «карантинного» режима жизни.

«Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что он сам может регулировать свои ограничения. И лишний раз не ходить в магазины, а стараться находиться на свежем воздухе, погулять в лесу. Не ездить в большой компании на шашлыки, а уединиться с семьёй на даче. Потому что важно именно уменьшение контактов», – сказал Говорин в беседе с «Радио 1».