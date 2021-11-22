Названо еще одно последствие коронавируса

По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног.

По словам медика, человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы.

В результате последних исследований врачи-гематологи выявили, что если человек переболел COVID-19 даже в легкой форме, у него могут развиться тромбоз или инсульт.

Тромбозы, импотенция, слепота: Врачи перечислили последствия COVID-19

