Названо еще одно последствие коронавируса
Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на невролога Ойбека Тургунхужаева.
По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног.
По словам медика, человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы.
В результате последних исследований врачи-гематологи выявили, что если человек переболел COVID-19 даже в легкой форме, у него могут развиться тромбоз или инсульт.
Тромбозы, импотенция, слепота: Врачи перечислили последствия COVID-19
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