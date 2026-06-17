ФБР: В США на турнире UFC террористы планировали расстрелять Трампа
В США террористы пытались атаковать Белый дом во время турнира UFC, сообщает «Mash на спорте».
Представители ФБР заявили, что неизвестные планировали напугать участников и гостей мероприятий беспилотниками, затем расстрелять из снайперских винтовок американского президента Дональда Трампа и других влиятельных гостей. После этого планировался штурм.
В настоящее время сотрудники федерального бюро расследований задержали пятерых злоумышленников. По их словам, всего их в группе было 23 человека, которые разделились на три группы. Первая должна была запустить БПЛА, чтобы спровоцировать массовую эвакуацию. Вторая — открыть огонь из снайперских винтовок. А третья начать штурм Белого дома.
По словам одного из задержанных, целью было нанести удар по «капиталистической элите», «миллиардерам» и политикам, получавшим пожертвования от Американо-израильского комитета по общественным связям.
Ранее Минюст США признал стрельбу у Белого дома очередной попыткой убийства Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФБР: В США на турнире UFC террористы планировали расстрелять Трампа
- СМИ: Истребитель-«невидимка» Су-57 доказал эффективность в ходе СВО
- Выдачи ипотеки могут упасть на 30% после изменения условий
- Мирошник: Украина перешла к открытому террору против транспортной инфраструктуры
- Госдума: Индексация пенсий произойдёт 1 августа
- СМИ: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7
- Мбаппе обошел Пеле по количеству забитых голов на чемпионатах мира
- СМИ: Союзники США получат особый доступ к новейшим разработкам ИИ
- ЦБ Армении сообщил о риске сокращения ВВП из-за ограничений России
- СМИ: Украинская лапша стала источником сальмонеллеза в Эстонии