ФБР: В США на турнире UFC террористы планировали расстрелять Трампа

Представители ФБР заявили, что неизвестные планировали напугать участников и гостей мероприятий беспилотниками, затем расстрелять из снайперских винтовок американского президента Дональда Трампа и других влиятельных гостей. После этого планировался штурм.

В настоящее время сотрудники федерального бюро расследований задержали пятерых злоумышленников. По их словам, всего их в группе было 23 человека, которые разделились на три группы. Первая должна была запустить БПЛА, чтобы спровоцировать массовую эвакуацию. Вторая — открыть огонь из снайперских винтовок. А третья начать штурм Белого дома.

По словам одного из задержанных, целью было нанести удар по «капиталистической элите», «миллиардерам» и политикам, получавшим пожертвования от Американо-израильского комитета по общественным связям.

Ранее Минюст США признал стрельбу у Белого дома очередной попыткой убийства Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

