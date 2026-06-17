Мерц: Европа готова к мирным переговорам с Москвой

Его мнение прозвучало на пресс-конференции в рамках саммита G7 во Франции. «Мы дали понять американскому президенту [Дональду Трампу], что готовы к мирным переговорам», — сказал глава немецкого правительства. Мерц считает, что европейские государства в составе возможных участников диалога должны быть представлены на встречах наравне с США.

При этом Мерца указал на намерения европейских стран продолжать и наращивать поддержку Киева.

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что крайний срок переговоров между Россией и Украиной должен наступить до прихода зимы, являются игрой. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

