В Госдуме предложили Валиевой добровольно отказаться от звания заслуженного мастера

Российской фигуристке Камиле Валиевой в сложившейся ситуации стоит отказаться от звания заслуженного мастера спорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову.

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По ее словам, спортсменка может завоевать это звание снова. «Когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание», — указала парламентарий.

При этом Журова отметила, что Валиева заслужила это звание.

Российской фигуристке Камиле Валиевой, дисквалификация которой за нарушение антидопинговых правил закончилась, будет сложно вернуться в большой спорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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