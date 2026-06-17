В Госдуме предложили Валиевой добровольно отказаться от звания заслуженного мастера
Российской фигуристке Камиле Валиевой в сложившейся ситуации стоит отказаться от звания заслуженного мастера спорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову.
По ее словам, спортсменка может завоевать это звание снова. «Когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание», — указала парламентарий.
При этом Журова отметила, что Валиева заслужила это звание.
Российской фигуристке Камиле Валиевой, дисквалификация которой за нарушение антидопинговых правил закончилась, будет сложно вернуться в большой спорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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