В Госдуме предложили Валиевой добровольно отказаться от звания заслуженного мастера

По ее словам, спортсменка может завоевать это звание снова. «Когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание», — указала парламентарий.

При этом Журова отметила, что Валиева заслужила это звание.

Российской фигуристке Камиле Валиевой, дисквалификация которой за нарушение антидопинговых правил закончилась, будет сложно вернуться в большой спорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

