Названа самая опасная смесь лекарств с алкогольными напитками
Большинство лекарственных препаратов нельзя сочетать с алкоголем, сообщает радио «Комсомольская правда» со ссылкой на руководителя токсикологического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, токсиколога Алексея Лодягина.
По его словам, все лекарственные препараты можно принимать лишь с разрешения врача. Если пришлось приобрести лекарство можно без рецепта, пациенту необходимо самостоятельно изучить инструкцию.
«Большинство лекарств не следует сочетать со спиртным. Они, как и этанол, метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых находятся в печени — а это орган, отвечающий за детоксикацию. В некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм — при этом образуются даже более токсичные вещества», — сообщил специалист.
Отмечается, что антибиотики, антидепрессанты и седативные препараты нельзя принимать с алкоголем, иначе можно получить серьезное отравление.
Напомним, большинство людей старшего возраста ошибочно предполагают, что прием капель помогает справиться с сердечными болями. В таком случае в несколько раз увеличивается риск смертельно опасных последствий для организма, так как успокаивающие компоненты, содержащиеся в «сердечных каплях» только притупляют боль, но не защищают от инсульта или инфаркта.
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