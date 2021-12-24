Названа самая опасная смесь лекарств с алкогольными напитками

По его словам, все лекарственные препараты можно принимать лишь с разрешения врача. Если пришлось приобрести лекарство можно без рецепта, пациенту необходимо самостоятельно изучить инструкцию.

«Большинство лекарств не следует сочетать со спиртным. Они, как и этанол, метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых находятся в печени — а это орган, отвечающий за детоксикацию. В некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм — при этом образуются даже более токсичные вещества», — сообщил специалист.

Отмечается, что антибиотики, антидепрессанты и седативные препараты нельзя принимать с алкоголем, иначе можно получить серьезное отравление.

Напомним, большинство людей старшего возраста ошибочно предполагают, что прием капель помогает справиться с сердечными болями. В таком случае в несколько раз увеличивается риск смертельно опасных последствий для организма, так как успокаивающие компоненты, содержащиеся в «сердечных каплях» только притупляют боль, но не защищают от инсульта или инфаркта.

