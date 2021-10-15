В России сильно выросли цены на лекарства от простуды
В России серьезно выросли цены на лекарства от простуды. Увеличение стоимости препаратов от ОРВИ, а также средств от сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя составило примерно 25%.
Объём продаж 25 самых востребованных у россиян медикаментов достиг 7 млрд 600 млн рублей. Они не входят в перечень жизненно необходимых лекарств, поэтому их предельную стоимость не регулирует Федеральная антимонопольная служба.
«Коммерсантъ» передает, что сэкономить на лекарствах можно, заказывая их в интернете. В среднем, даже входящие в список жизненно необходимых лекарств препараты аптеки продают онлайн на 15% дешевле.
Ранее бывший санитарный врач объяснил НСН, почему цены на некоторые препараты в России завышены. Он уверен, что в таких ценах на лекарства виноваты зарубежные фармкомпании.
«Когда изобретается новый антиретровирусный препарат, транснациональные фармацевтические компании нам продают его по цене в разы выше, чем странам с развивающимися экономиками. Это такое политическое решение: более платёжеспособным странам мы продаём по более высоким ценам с тем, чтобы потом по бросовым ценам продавать развивающимся странам. Якобы это уравнивает в возможностях борьбы с инфекциями», — рассказал Онищенко.
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