В России сильно выросли цены на лекарства от простуды

В России серьезно выросли цены на лекарства от простуды. Увеличение стоимости препаратов от ОРВИ, а также средств от сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя составило примерно 25%.

Объём продаж 25 самых востребованных у россиян медикаментов достиг 7 млрд 600 млн рублей. Они не входят в перечень жизненно необходимых лекарств, поэтому их предельную стоимость не регулирует Федеральная антимонопольная служба.

«Коммерсантъ» передает, что сэкономить на лекарствах можно, заказывая их в интернете. В среднем, даже входящие в список жизненно необходимых лекарств препараты аптеки продают онлайн на 15% дешевле.