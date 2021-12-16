Комаровский назвал опасное для здоровья популярное лекарство

Комаровский добавил, что во многих странах от таких препаратов давно отказались, и подчеркнул, что перед употреблением капель от болей в сердце необходимо пройти полноценное обследование.

Ранее в Международном институте Интегративной Нутрициологии (МИИН) сообщили, что свекла является полезным овощем для органов, в частности для сердца.