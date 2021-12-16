Комаровский назвал опасное для здоровья популярное лекарство
Большинство людей старшего возраста ошибочно предполагают, что прием капель помогает справиться с сердечными болями. Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказал телеведущий Евгений Комаровский.
По его словам, в таком случае в несколько раз увеличивается риск смертельно опасных последствий для организма, так как успокаивающие компоненты, содержащиеся в «сердечных каплях» только притупляют боль, но не защищают от инсульта или инфаркта.
Комаровский добавил, что во многих странах от таких препаратов давно отказались, и подчеркнул, что перед употреблением капель от болей в сердце необходимо пройти полноценное обследование.
Ранее в Международном институте Интегративной Нутрициологии (МИИН) сообщили, что свекла является полезным овощем для органов, в частности для сердца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru