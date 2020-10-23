Названа самая опасная поверхность на борту самолета во время пандемии
Самая опасная в самолете в условиях пандемии поверхность для пассажиров – верхушка сиденья, передает Daily Express слова эксперта Мартина Линдсторма.
Он советует пассажирам не касаться верхней части спинок кресел, когда они садятся или встают со своего места в салоне.
Он пояснил, что пока пассажиры в салоне ищут свое место, рассматривая номера кресел, они касаются практически всех кресел.
Ранее Daily Express приводила мнение американской стюардессы Кэт Кэмэлани, она советовала пассажирам избегать контакта с поверхностями в зоне посадочного места. Например, с откидным столиком или карманами впереди стоящих кресел. Она подчеркнула, что члены экипажа не проводят дезинфекцию регулярно и следят только за общей чистотой салона.
Кроме того, стюардесса порекомендовала пассажирам закрывать дверь туалетной кабинки при помощи салфетки, чтобы минимизировать риск соприкосновения с зараженными участками.
Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что создать вакцину, эффективность которой будет выше 75%, невозможно, передают Аргументы недели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Более 46 тысяч москвичей оштрафовали с 1 сентября за отсутствие масок
- В Госдуме нашли способ убедить всех россиян носить маски и перчатки
- Мэр Калининграда ушел в отставку
- На избившего девушку блогера завели уголовное дело
- Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в начале ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru