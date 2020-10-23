Названа самая опасная поверхность на борту самолета во время пандемии

Самая опасная в самолете в условиях пандемии поверхность для пассажиров – верхушка сиденья, передает Daily Express слова эксперта Мартина Линдсторма.

Он советует пассажирам не касаться верхней части спинок кресел, когда они садятся или встают со своего места в салоне.

Он пояснил, что пока пассажиры в салоне ищут свое место, рассматривая номера кресел, они касаются практически всех кресел.

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Ранее Daily Express приводила мнение американской стюардессы Кэт Кэмэлани, она советовала пассажирам избегать контакта с поверхностями в зоне посадочного места. Например, с откидным столиком или карманами впереди стоящих кресел. Она подчеркнула, что члены экипажа не проводят дезинфекцию регулярно и следят только за общей чистотой салона.

Кроме того, стюардесса порекомендовала пассажирам закрывать дверь туалетной кабинки при помощи салфетки, чтобы минимизировать риск соприкосновения с зараженными участками.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что создать вакцину, эффективность которой будет выше 75%, невозможно, передают Аргументы недели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемияАвиаперелеты
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