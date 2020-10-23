Названа самая опасная поверхность на борту самолета во время пандемии

Самая опасная в самолете в условиях пандемии поверхность для пассажиров – верхушка сиденья, передает Daily Express слова эксперта Мартина Линдсторма.

Он советует пассажирам не касаться верхней части спинок кресел, когда они садятся или встают со своего места в салоне.

Он пояснил, что пока пассажиры в салоне ищут свое место, рассматривая номера кресел, они касаются практически всех кресел.