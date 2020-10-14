Стюардесса рассказала про самые опасные места в самолете при пандемии

Американская стюардесса Кэт Кэмэлани назвала места в самолете, наиболее загрязненные бактериями и вирусами, пишет Daily Express.

Как заявляет бортпроводница, пассажирам стоит избегать контакта с поверхностями в зоне посадочного места. Например, с откидным столиком или кармани впереди стоящих кресел.

«Подумайте обо всех грязных салфетках, пакетах для отходов и мусоре, которые там раньше находились», – пояснила Кэмэлани. Она подчеркнула, что члены экипажа не проводят дезинфекцию регулярно и следят только за общей чистотой салона.

Кроме того, стюардесса порекомендовала пассажирам закрывать дверь туалетной кабинки при помощи салфетки, чтобы минимизировать риск соприкосновения с зараженными участками.

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