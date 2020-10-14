Стюардесса рассказала про самые опасные места в самолете при пандемии
Американская стюардесса Кэт Кэмэлани назвала места в самолете, наиболее загрязненные бактериями и вирусами, пишет Daily Express.
Как заявляет бортпроводница, пассажирам стоит избегать контакта с поверхностями в зоне посадочного места. Например, с откидным столиком или кармани впереди стоящих кресел.
«Подумайте обо всех грязных салфетках, пакетах для отходов и мусоре, которые там раньше находились», – пояснила Кэмэлани. Она подчеркнула, что члены экипажа не проводят дезинфекцию регулярно и следят только за общей чистотой салона.
Кроме того, стюардесса порекомендовала пассажирам закрывать дверь туалетной кабинки при помощи салфетки, чтобы минимизировать риск соприкосновения с зараженными участками.
Ранее в Минздраве РФ посоветовали пожилым людям ограничить общение с детьми, чтобы избежать заражения COVID-19
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Стюардесса рассказала про самые опасные места в самолете при пандемии
- Показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос до 52 человек на 100 тысяч
- Армения обвинила Азербайджан в нанесении ударов по своей территории
- Таксист погиб после падения на автомобиле в реку в центре Москвы
- В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за нехватки воды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru