Названа главная причина диабета

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences авторы исследования сообщили, что метаболические нарушения становятся следствием сбоев при синтезе проинсулина – прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.

Эта ненадежность гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета, считают исследователи.

Ранее сообщалось, признаком каких заболеваний могут быть холодные руки. По словам флеболога и сосудистого хирурга Кярама Азатяна, причиной могут быть заболевание щитовидной железы, атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно.