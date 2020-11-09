Названа главная причина диабета

Большинство людей уязвимы для диабета второго типа. Об этом заявили ученые Медицинской школы Университета Индианы, Мичиганского университета и Кейсовского университета Западного резервного района.

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В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences авторы исследования сообщили, что метаболические нарушения становятся следствием сбоев при синтезе проинсулина – прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.

Эта ненадежность гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета, считают исследователи.

Ранее сообщалось, признаком каких заболеваний могут быть холодные руки. По словам флеболога и сосудистого хирурга Кярама Азатяна, причиной могут быть заболевание щитовидной железы, атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно.

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ФОТО: Кирилл Каллиников//РИА Новости
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