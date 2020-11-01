Названы болезни, при которых холодеют руки

По словам врача, проблемы со щитовидной железой, гормональные расстройства, перепады давления и болезнь Рейно, при которой периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп, наиболее часто встречающиеся заболевания, симптомом которых являются холодные руки.

В остальных случаях, особенно в холодное время года, такая ситуация является физиологической нормой.

«Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем», — пояснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, что в морозы согревающий эффект может оказать любой горячий, но не горячительный напиток.

«Глобальных преимуществ какао над кофе нет. Можно, например, пить имбирный чай с мёдом или без него. В этом случае будет и согревающий, и противовоспалительный эффект, учитывая эпидемию всяких простудных и вирусных заболеваний в этот период», - отметила собеседница НСН.

