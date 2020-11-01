Названы болезни, при которых холодеют руки
Заболевания щитовидной железы, атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно являются дисфункциями, при которых у пациентов часто холодеют руки, заявил флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян в интервью Пятому каналу.
По словам врача, проблемы со щитовидной железой, гормональные расстройства, перепады давления и болезнь Рейно, при которой периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп, наиболее часто встречающиеся заболевания, симптомом которых являются холодные руки.
В остальных случаях, особенно в холодное время года, такая ситуация является физиологической нормой.
«Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем», — пояснил эксперт.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, что в морозы согревающий эффект может оказать любой горячий, но не горячительный напиток.
«Глобальных преимуществ какао над кофе нет. Можно, например, пить имбирный чай с мёдом или без него. В этом случае будет и согревающий, и противовоспалительный эффект, учитывая эпидемию всяких простудных и вирусных заболеваний в этот период», - отметила собеседница НСН.
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