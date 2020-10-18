Назван вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор
Болезни почек в два раза увеличивают риск гибели при заражении коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.
Данные получены на основе проведенных анализов состояния 372 пациентов с коронавирусом, оказавшихся в реанимации.
Из 216 пациентов с почечными заболеваниями 107 человек (около 50%) скончались. При этом из другой группы больных без проблем с почками от коронавируса погибли только 32 человека (21%), отмечают «Известия».
«Пятой части выживших остро требовалась заместительная почечная терапия (диализ). Они продолжали нуждаться в ней после выписки. Наши данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов с COVID-19 приводит к высокой смертности и необходимости постоянной поддержки почек после выписки», — пришли к выводу ученые.
По мнению исследователей, такая статистика свидетельствует, что COVID-19 поражает не только легкие, но и печень или свидетельствует о негативном воздействии препаратов при терапии.
Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, в чем разница между двумя вакцинами.
«Препарат Центра имени Гамалеи основан на аденовирусе, в который включен ген коронавируса. А вакцина «Вектора» - это пептидный препарат. В нем содержится фрагмент белка, который отвечает за иммунитет», - объяснил ученый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru