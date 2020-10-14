«Аллергия не исключена». Вирусолог сравнил две российские вакцины от COVID-19
Ученый рассказал в эфире НСН, когда появится третья российская вакцина от коронавируса.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, в чем разница между двумя вакцинами.
«Препарат Центра имени Гамалеи основан на аденовирусе, в который включен ген коронавируса. А вакцина «Вектора» - это пептидный препарат. В нем содержится фрагмент белка, который отвечает за иммунитет», - объяснил ученый.
По его словам, вакцина должна быть безопасной, но не исключена аллергия.
«Эффективность может быть проверена только на третьей фазе клинических испытаний, которые вскоре начнутся. После этого станет понятно, какая из вакцин перспективнее в плане экспорта и так далее», - отметил Альштейн.
Он также рассказал, что в ближайшее время выйдет еще одна вакцина — ее разработали специалисты Центра имени Чумакова, она будет цельновирионной, способной обеспечить полноценный иммунитет.
Ранее Минздрав дал разрешение на ее клинические испытания, которые пройдут в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. Первая фаза исследований будет длиться 42 дня, затем ученые проведут анализ полученных результатов и направят отчет в министерство.
В новой вакцине, в отличие от ранее тестируемых российских аналогов, используются не отдельные белки или части вируса, а цельный вирус SARC-CoV-2, который лишили способности к репликации. Такая вакцина называется инактивированной.
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