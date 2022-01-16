Гинцбург: назальная вакцина будет двухкомпонентной

По его словам, у вакцины два компонента, которые будет необходимо ввести при первой иммунизации.

Ранее Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины «Спутник V» в качестве защиты от нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, назальная вакцина создаёт защиту на «входных воротах» инфекции — на уровне слизистых и в носоглотке.

