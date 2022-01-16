Гинцбург: назальная вакцина будет двухкомпонентной

Для ревакцинации от COVID-19 с помощью назальной вакцины, которая проходит испытания в России, будет достаточно одной ее дозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Гинцбург: Положительный ПЦР-тест после использовании назальной вакцины возможен

По его словам, у вакцины два компонента, которые будет необходимо ввести при первой иммунизации.

Ранее Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины «Спутник V» в качестве защиты от нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, назальная вакцина создаёт защиту на «входных воротах» инфекции — на уровне слизистых и в носоглотке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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