Назван способ снизить риск смерти от коронавируса почти в десять раз

Недостаток витамина D повышает риск смерти от коронавируса в девять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что витамины не могут вылечить от коронавируса, но позволяют избежать тяжелого течения заболевания.

По словам ученых, нехватка витамина D влияет на последствия заболевания, так этот витамин повышает иммунитет организма и усиливает защиту от вирусов.

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Так, 26% госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от коронавируса, 3% - доля смертности у пациентов без нехватки витамина.

Коронавирусная инфекция в будущем станет еще более заразной, однако менее опасной. Об этом ранее заявил вирусолог Петр Чумаков в беседе с радио Sputnik.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияСмертностьКоронавирус
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