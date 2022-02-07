Назван способ снизить риск смерти от коронавируса почти в десять раз
Недостаток витамина D повышает риск смерти от коронавируса в девять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи, сообщает Times of Israel.
Отмечается, что витамины не могут вылечить от коронавируса, но позволяют избежать тяжелого течения заболевания.
По словам ученых, нехватка витамина D влияет на последствия заболевания, так этот витамин повышает иммунитет организма и усиливает защиту от вирусов.
Так, 26% госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от коронавируса, 3% - доля смертности у пациентов без нехватки витамина.
Коронавирусная инфекция в будущем станет еще более заразной, однако менее опасной. Об этом ранее заявил вирусолог Петр Чумаков в беседе с радио Sputnik.
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