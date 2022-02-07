Назван способ снизить риск смерти от коронавируса почти в десять раз

Недостаток витамина D повышает риск смерти от коронавируса в девять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что витамины не могут вылечить от коронавируса, но позволяют избежать тяжелого течения заболевания.

По словам ученых, нехватка витамина D влияет на последствия заболевания, так этот витамин повышает иммунитет организма и усиливает защиту от вирусов.