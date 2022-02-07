Эксперты назвали шесть кожных симптомов «омикрона»

Признаки заболевания выделили создатели приложения ZOE COVID, способного отслеживать появление новых симптомов COVID-19, сообщает РИА ФАН.

Так, один из симптомов — так называемые «ковидные пальцы»: красные или синеватые пальцы ног у COVID-больных. Кроме того, у зараженных омикрон-штаммом возможны воспаления на губах, напоминающая экзему сухость кожи, не проходящая неделями красная сыпь, пишет Газета.ру.

Кроме того, британские специалисты отмечают, что у пациентов с «омикроном» может появиться сыпь, характерная для крапивницы, а также выпуклые красные пятна, напоминающие последствия обморожения.



