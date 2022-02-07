Эксперты назвали шесть кожных симптомов «омикрона»

Британские медики перечислили шесть кожных симптомов штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет Daily Express.

Стало известно об «обманчивом симптоме» «омикрона»

Признаки заболевания выделили создатели приложения ZOE COVID, способного отслеживать появление новых симптомов COVID-19, сообщает РИА ФАН.

Так, один из симптомов — так называемые «ковидные пальцы»: красные или синеватые пальцы ног у COVID-больных. Кроме того, у зараженных омикрон-штаммом возможны воспаления на губах, напоминающая экзему сухость кожи, не проходящая неделями красная сыпь, пишет Газета.ру.

Кроме того, британские специалисты отмечают, что у пациентов с «омикроном» может появиться сыпь, характерная для крапивницы, а также выпуклые красные пятна, напоминающие последствия обморожения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусВрачиВеликобритания
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