Вирусолог Чумаков предрек появление новых штаммов заразнее «омикрона»
Коронавирусная инфекция в будущем станет еще более заразной, однако менее опасной. Об этом заявил вирусолог Петр Чумаков в беседе с радио Sputnik.
Как отметил эксперт, за время своей эволюции COVID-19 научился лучше приспосабливаться к человеку, и с появлением новых штаммов стал поражать не только пожилых людей.
«"Омикрон" стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — пояснил Чумаков.
Вирусолог считает, что омикрон-штамм не станет заключительным для пандемии. Вирус продолжит эволюционировать, и будут появляться новые варианты инфекции — более заразные, но вызывающие менее тяжелые последствия, отмечает телеканал «360».
Чумаков добавил, что COVID-19 «все более и более утрачивает патогенность», однако допустил, что заразность заболевания продолжит повышаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- Вирусолог Чумаков предрек появление новых штаммов заразнее «омикрона»
- В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат
- СМИ: Доходность НПФ и УК оказалась ниже инфляции
- Рейс Москва-Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске
- Метеоролог поделился прогнозом на лето-2022
- Политолог предрек досрочные отставки восьми российских губернаторов
- В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»
- Эксперты назвали шесть кожных симптомов «омикрона»
- В Турции призвали признать Крым российским
- Кандидат в президенты Франции Пекресс по-русски обратилась к «гордому русскому народу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru