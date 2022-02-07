Вирусолог Чумаков предрек появление новых штаммов заразнее «омикрона»

Как отметил эксперт, за время своей эволюции COVID-19 научился лучше приспосабливаться к человеку, и с появлением новых штаммов стал поражать не только пожилых людей.

«"Омикрон" стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — пояснил Чумаков.

Вирусолог считает, что омикрон-штамм не станет заключительным для пандемии. Вирус продолжит эволюционировать, и будут появляться новые варианты инфекции — более заразные, но вызывающие менее тяжелые последствия, отмечает телеканал «360».

Чумаков добавил, что COVID-19 «все более и более утрачивает патогенность», однако допустил, что заразность заболевания продолжит повышаться.

