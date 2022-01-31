Назван способ получить «супериммунитет» против коронавируса

«Супериммунитет» не может выработаться без вакцинной основы. Естественная защита, которая появляется после заболевания, дает только обычный иммунитет.

При этом иммунизированные пациенты, которые после этого перенесли так называемые «прорывные» инфекции в период распространения «дельта»-штамма коронавируса, могут стать обладателями примерно на 1000% более эффективного иммунитета, чем после ревакцинации, сообщает Business Insider

Напомним, эксперты выяснили, при каких группах крови человек будет обладать наиболее сильным иммунитетом. Как оказалось, группа крови влияет на то, как организм способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы.

