Назван способ получить «супериммунитет» против коронавируса
У переболевших «омикрон»-штаммом после вакцинации может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей вируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление группы ученых из Орегонского университета здоровья и науки.
«Супериммунитет» не может выработаться без вакцинной основы. Естественная защита, которая появляется после заболевания, дает только обычный иммунитет.
При этом иммунизированные пациенты, которые после этого перенесли так называемые «прорывные» инфекции в период распространения «дельта»-штамма коронавируса, могут стать обладателями примерно на 1000% более эффективного иммунитета, чем после ревакцинации, сообщает Business Insider
Напомним, эксперты выяснили, при каких группах крови человек будет обладать наиболее сильным иммунитетом. Как оказалось, группа крови влияет на то, как организм способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы.
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