Названы регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

Пять российских регионов достигли уровня коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80%: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия, Мурманская область и Чукотка. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

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В частности, в Севастополе этот показатель достиг 89,8%.

Голикова отметила, что модель, в соответствии с которой рассчитывается коллективный иммунитет, учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.

По словам вице-премьера, именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом «омикрон».

В Кремле ранее признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РегионыКоронавирус
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