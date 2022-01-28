Названы регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
Пять российских регионов достигли уровня коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80%: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия, Мурманская область и Чукотка. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
В частности, в Севастополе этот показатель достиг 89,8%.
Голикова отметила, что модель, в соответствии с которой рассчитывается коллективный иммунитет, учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.
По словам вице-премьера, именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом «омикрон».
В Кремле ранее признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики.
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