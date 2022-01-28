Названы регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

В частности, в Севастополе этот показатель достиг 89,8%.

Голикова отметила, что модель, в соответствии с которой рассчитывается коллективный иммунитет, учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.

По словам вице-премьера, именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом «омикрон».

В Кремле ранее признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики.



