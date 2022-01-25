Названы группы крови с самым сильным иммунитетом
Эксперты выяснили, при каких группах крови человек будет обладать наиболее сильным иммунитетом, сообщает «РЕН ТВ».
Как оказалось, группа крови влияет на то, как организм способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Самыми сильными в выработке этих белков являются носители IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых, говорят ученые.
У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80% и 91% испытуемых соответственно.
Самая слабая способность продуцировать интерферон у носителей II группы крови.
Пациенты с иммунитетом к коронавирусу будут болеть легче, чем люди без него. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максим Скулачев.
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