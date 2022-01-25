Названы группы крови с самым сильным иммунитетом

Как оказалось, группа крови влияет на то, как организм способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Самыми сильными в выработке этих белков являются носители IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых, говорят ученые.

У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80% и 91% испытуемых соответственно.

Самая слабая способность продуцировать интерферон у носителей II группы крови.

Пациенты с иммунитетом к коронавирусу будут болеть легче, чем люди без него. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максим Скулачев.

