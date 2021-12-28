Назван еще один симптом «омикрона»
Заметный внешне симптом новой разновидности коронавируса «омикрон» выявили журналисты Daily Express, изучившие приложение ZOE COVID Study, сообщает телеканал «360».
По их словам, пациенты часто жаловались на припухлости на коже. У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Одни жаловались на сильный зуд, другие — что припухлости никак не беспокоят. Такая сыпь появляется на ранних стадиях болезни и держится довольно долго.
К признакам заражения, которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
ZOE COVID Study - приложение, в котором добровольцы, заразившиеся «омикроном», писали о своей симптоматике.
Как сообщалось ранее, неожиданно возникшая хрипота в голосе может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса.
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