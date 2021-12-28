Назван еще один симптом «омикрона»

Заметный внешне симптом новой разновидности коронавируса «омикрон» выявили журналисты Daily Express, изучившие приложение ZOE COVID Study, сообщает телеканал «360».

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По их словам, пациенты часто жаловались на припухлости на коже. У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Одни жаловались на сильный зуд, другие — что припухлости никак не беспокоят. Такая сыпь появляется на ранних стадиях болезни и держится довольно долго.

К признакам заражения, которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

ZOE COVID Study - приложение, в котором добровольцы, заразившиеся «омикроном», писали о своей симптоматике.

Как сообщалось ранее, неожиданно возникшая хрипота в голосе может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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