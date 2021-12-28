Назван еще один симптом «омикрона»

По их словам, пациенты часто жаловались на припухлости на коже. У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Одни жаловались на сильный зуд, другие — что припухлости никак не беспокоят. Такая сыпь появляется на ранних стадиях болезни и держится довольно долго.

К признакам заражения, которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

ZOE COVID Study - приложение, в котором добровольцы, заразившиеся «омикроном», писали о своей симптоматике.

Как сообщалось ранее, неожиданно возникшая хрипота в голосе может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса.

